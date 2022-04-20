جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاربعاء 20 أفريل 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاربعاء ، بعض الأخبار والمتفرقات من أبرزها مداخلة ناشط في المجتمع المدني بصفاقس حول تواصل أزمة النفايات في المنطقة وتسليط الضوء على اقبال التونسيين على “الفريب ” مع اقتراب عيد الفطر اضافة الى دواء ضد كورونا قريبا في تونس .

وقد أورد موقع اذاعة “موزاييك أف أم” تصريحا للهاشمي الوزير رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا الذي أكد فيه أن دواء فيروس كورونا سيكون متوفرا في تونس قريبا ،قائلا في شكل حبوب وأثبت نجاعته .

وأضاف الوزير في برنامج “رمضان الناس ” أن هذا الدواء فعال وناجع وبامكانه تفادي 80 بالمائة من الحالات الخطيرة خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والسمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين سنة اضافة الى من يعانون من ضعف المناعة .

وأشار الى أن ثمن الدواء المعمول به حاليا يقدر ب 80 دولار وتتواصل مدة العلاج طيلة خمسة أيام .

وتطرق موقع اذاعة ” شمس أف أم” الى مداخلة الناشط في المجتمع المدني بصفاقس زياد الملولي الذي أكد أن الوضع في الجهة خطير وذلك في ظل تواصل أزمة النفايات في المنطقة .

وأوضح الملولي في برنامج ” شمس معاك ” أنه منذ يوم 26 سبتمبر الفارط لم يقع التوصل لحل جذري لأزمة النفايات وظلت الجهة تعاني من الحلول الترقيعية.

ووجه الملولي دعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قال أنه يتمتع بثقة كبيرة في صفاقس لزيارة المدينة والاطلاع عن كثب عن الوضع هناك من أجل ايجاد حل نهائي للأزمة .

ولفت المتحدث ،الى أن المواطن في الجهة يئس وتعود على الوضع ،معتبرا أن صفاقس أصبحت مدينة منكوبة خاصة في ظل المصبات العشوائية في كل مكان مما تسبب في ظهور عدد كبير من الحشرت وانبعاث روائح كريهة .

وسلط موقع راديو ” اكسبرس أف أم ” الضوء على اقبال التونسيين على محلات بيع الملابس المستعملة “الفريب” بالتزامنمع اقتراب الأعياد وذلك وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الملابس المستعملة الصحبي

معلاوي .

واشار المعلاوي في برنامج ” رمضان اكسبريس ” الى أن أصحاب محلات بيع الملابس المستعملة يستعدون لاقتراب مواسم الأعياد ويحاولون توفير البضائع التي يطلبها المواطن .

وأضاف المتحدث ، أن مختلف التونسيين وحتى ميسوري الحال منهم يتوجهون نحومحلات بيع الملابس المستعملة التي تحظى بجودة عالية وفق قوله .

وأوضح في سياق متصل ، أن أسعار الفريب مرتبطة دائما بأسعار المحروقات وسعر تداول العملة التونسية مقارنة بمختلف العملات الأجنبية .

ونقل موقع اذاعة” ديوان أف أم” تدوينة للخبير في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج نشرها على صفحته الخاصة بموقع “الفايسبوك” والذي قال فيها بأن صندوق النقد الدولي لم ينشر الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لتونس (2023 2027 ) ضمن التقرير الأخير الصادر عنه .

ورجح بلحاج ، أن صندوق النقد الدولي غيرب مقتنع لحد اللحظة بكل ما تم تقديمه من برنامج اصلاحات ووعود من طرف الجانب الحكومي التونسي وفق تقديره .

ونشر موقع اذاعة “ديوان أف أم ” نقلا عن موقع “اورنيوز” أن القضاء البريطاني سمح رسميا بتسليممؤسسة ويكيليكس جوليان أسانج الى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته سبب التجسس وذلك بعد سنوات من النزاع القانوني .

وتريد الولايات المتحدة محاكمة الاسترالي البالغ من العمر 50 عاما بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميريكية لاسيما في العراق وأفغانستان .

وأسانج مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل الى 175 عاما وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطر للغاية على حرية الصحافة .