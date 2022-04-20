النادي الافريقي يصدر بلاغا هاما…

قالت الهيئة المديرة لجمعية النادي الإفريقي في بلاغ وجهته لجماهيرها إنها إرتأت الصمت بحِكمة خلال هذه الأيام الأخيرة والإكتفاء عن وعي وإدراك بمتابعة وابل الخُرافات المُغرضة والخٌزعبلات التي تسعى للإيهام بغير حقيقة الأمور ، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وأكدت هيئة الإفريقي أن غايتها الوحيدة المحافظة على ثوابتها الأخلاقية الرياضية بتكريس نتيجة الميدان والإستحقاق الرياضي الشريف.

ودعت الجميع إلى الوقوف على نفس المسافة من كل الجمعيات الرياضية، كما حذرتهم من التفكير بالتلاعب بأي طريقة كانت بنادي الأصالة والهُوية.

وتابعت الهيئة المديرة لجمعية النادي الإفريقي أنها قررت مواصلة عملها على الميدان وعدم الخوض في أي موضوع أو ملف خلال هذه الفترة إلا كعهدها دائما أمام الهياكل التحكيمية والقضائية مرجع النظر محليا ودوليا.

وفي ما يلي نص البيان كاملا

يهم الهيئة المديرة لجمعية النادي الإفريقي أن تعلم جماهيرها داخل البلاد و خارجها أنها إرتأت الصمت بحِكمة خلال هذه الأيام الأخيرة و الإكتفاء عن وعي و إدراك بمتابعة وابل الخُرافات المُغرضة و الخٌزعبلات التي تسعى للإيهام بغير حقيقة الأمور .

وتؤكد أن غايتها الوحيدة المحافظة على ثوابتها الأخلاقية الرياضية بتكريس نتيجة الميدان و الإستحقاق الرياضي الشريف دون بحث عن نوافذ مُوصَدة لن تٌفتَح أبدا بإذن الله تعالى.

وتُعلم الخاصة و العامة أنها لا تُصَارِع إلا الأحياء دون الأموات رحمهم الله و غفر لهم ، و أنها متى قبلت الخصومة فإنها لا تواجه إلا منافسا شريفا بوجه مكشوف و معلوم دون غيره من الظلال التي تُسرع هاربة كُلما طاردتها أشعة شمس الحق و القانون .

وتدعو مرة أخرى في هذا الظرف الدقيق الجميع إلى الوقوف على نفس المسافة من كل الجمعيات الرياضية و تحذرهم كَانوا مَن هُم من مَغَبة التفكير بالتلاعب بأي طريقة كانت بنادي الأصالة و الهُوية.

خِتاما نُفيدكم أن الهيئة المديرة لجمعية النادي الإفريقي قررت مواصلة عملها على الميدان و عدم الخوض في أي موضوع أو ملف خلال هذه الفترة إلا كعهدها دائما أمام الهياكل التحكيمية و القضائية مرجع النظر محليا ودوليا .