رئيس الجمهورية: “لا بد من حوار اقتصادي واجتماعي لا كغيره من الحوارات السابقة”

شدّد رئيسش الجمهورية قيس سعيد اليوم الاربعاء على أنه “لا بد من حوار اقتصادي واجتماعي لا كغيره من الحوارات السابقة”.

وقال سعيد خلال لقائه في قصر قرطاج، برئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، إنه “لا مجال لأن يشارك في الحوار من يدعون انقاذ الوطن بعد أن أفرغوا خزائنه أو ارتهنوا أنفسهم للخارج”، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وتناول اللقاء جملة من القضايا خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكّد رئيس الجمهورية أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا بنفس المقاربات السابقة التي “أثبت التاريخ فشلها بل يجب حلّها بناء على الإرادة الشعبية”.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها قيس سعيد مع عدد من رؤساء المنظمات الوطنية قبيل انطلاق الحوار الوطني الذي من المنتظر ان تنظمه رئاسة الجمهورية خلال الفترة القادمة.