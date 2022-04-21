عاجل: سمير الوفي أمام القضاء بشبهة تبييض وغسيل أموال…

يمثل الإعلامي سمير الوافي اليوم الخميس 21 أفريل 2022، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بقضايا الفساد المالي وذلك في قضية تتعلّق بشبهات غسيل وتبييض الأموال والتي يمثل فيها بحالة سراح.

وقد تم وفق موزاييك صباح اليوم جلب سمير الوافي من سجن إيقافه للمثول أمام الهيئة المذكورة باعتباره موقوفا على ذمة قضية لشبهة تحيل، وطلب محاميه التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع، لتقرر هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية لى احدى جلسات شهر جوان القادم.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر يوم 8 أفريل الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي بعد استنطاقه حول شكاية رفعت ضده بتهمة التحيل في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية .