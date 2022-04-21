شركة اللحوم تفتح نقطة بيع قارة من المنتج الى المستهلك بمقرها لعرض المنتجات الفلاحية الطازجة

افتتحت اليوم الخميس، شركة اللحوم ، نقطة بيع قارة من المنتج إلى المستهلك بمقرها الاجتماعي بالوردية بالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية تتضمن العديد من المنتجات الفلاحية الطازجة.

وأفاد الرئيس المدير العام للشركة طارق بن جازية اليوم لــ(وات) ان تهيئة نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمقر شركة اللحوم يندرج ضمن المجهودات الوطنية للضغط على الأسعار بتقديم منتوجات بأسعار مدروسة ومناسبة.

وعلاوة على اللحوم الحمراء، تتضمن نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك الجديدة عديد المنتجات من لحوم بيضاء وخضر وغلال بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك وكذلك المساهمة في تعديل العرض وتنويعه.

تجدر الملاحظة ان أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة شهدت مع مطلع شهر رمضان ارتفاعا لافتا تجاوز المعدلات مما تسبب في امتعاض العديد من التونسيين من الغلاء المفرط لأسعار الخضر والغلال ما أدى إلى اتخاذ قرار منع تصدير الفلفل والبطاطا والطماطم والبصل إلى الأسواق المجاورة إلى حين استعادة السوق لتوازنه.

وأشار المتحدث إلى أن نقطة البيع شهدت في يومها الأول إقبالا كبيرا واستحسانا من قبل المواطنين.

ولفت بن جازية إلى أنه سيتم في قادم الأيام تهيئة فضاء كبير وشاسع بمقر الشركة لتركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ستكون في شكل فضاء تجاري واسع يحتوي العديد من المنتجات الفلاحية واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الصيد البحري.

ومن جانب آخر ، أعلن طارق بن جازية ، ان شركة اللحوم ستطلق أيام 24 و25 و26 افريل 2022 عرضا تجاريا الثالث من نوعه منذ انطلاق شهر رمضان لعرض لحوم الضأن والبقري المحلية في المقر الاجتماعي للشركة بأسعار أقل مما هو متداول في بقية نقاط البيع سواء في محلات القصابين أو المساحات التجارية.

يشار إلى أن الشركة (عمومية) كانت قد أطلقت في الأسبوع الفارط عرضا تجاريا لبيع لحم الضأن ب 25 دينارا للكلغ الواحد.