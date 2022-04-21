المراقبة الاقتصادية باريانة تحجز 3ر13 طن من الخضر بعد مداهمة مستودع تعليب يعمل بشكل غير قانوني

قامت مصالح المراقبة الاقتصادية باريانة، الخميس، بحجز 3ر13 طن من الخضر بعد مداهمة احد المستودعات وقامت بتوجيه الكميات المحجوزة نحو سوق الجملة بعد التنسيق مع النيابة العمومية المختصة ترابيا.

واوضحت وزارة التجارة ، في بلاغ نشرته على صفحتها على موقع فايس بوك، ان مصالح المراقبة بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة وبالاشتراك مع الفرقة الثالثة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، قاموا بمداهمة احد المستودعات بمنطقة برج الطويل معد لتعليب الخضر.

وأضافت الوزارة ، في سياق متصل، ان المستودع يقوم ببيع المنتوجات الى المساحات التجارية الكبرى، دون الالتزام بالتراتيب القانونية المتعلقة بإثبات المصدر.