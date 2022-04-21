رئيس الجمهورية يمضي مرسوما ينقح احكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تولى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، الامضاء على مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، حسب ما اعلنت عنه رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم.

وجاء التوقيع على المرسوم، حسب ذات البلاغ، خلال اشرافه على على اجتماع مجلس وزراء خصص للتداول بشان المرسوم قبل الامضاء عليه.

كما تداول المجلس الوزاري في مشروعي أمرين رئاسيين يتعلقان بالنظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية الجهوية والمحلية حسب نص البلاغ.