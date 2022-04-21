اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب الخميس بمعتمديات السابة وملولش والبرادعة

أوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن الاضطراب والانقطاع في توزيع مياه الشرب، الذّي جد منذ منتصف نهار، الخميس، بمعتمديات الشابة وملولش والبرادعة من ولاية المهدية، كان مرده عطبا مفاجئا طرأ صباح اليوم ذاته على القناة الرئيسية للتوزيع قطر 500 مم المزودة لهذه المعتمديات.

وأفادت الشركة أنّه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة العاشرة من صباح غد، الجمعة .