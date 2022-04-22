روني يطالب بالصبر على مدرب مانشستر يونايتد الجديد تن هاغ



قال وين روني إن إيريك تن هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد سيحتاج لوقت من مجلس إدارة النادي وصبر الجماهير حتى ينجح في إعادة بناء الفريق.

وتعاقد يونايتد مع تن هاغ مدرب أياكس أمستردام لقيادة الفريق خلفا للمدرب المؤقت الحالي رالف رانجنيك مع نهاية الموسم الحالي بعدما وقع المدرب البالغ عمره 52 عاما عقدا لمدة ثلاث سنوات.

ويعد تن هاغ خامس مدرب دائم ليونايتد منذ السير أليكس فيرغسون الذي اعتزل في 2013 وستكون مهمته إنعاش حظوظ الفريق الذي يحتل المركز السادس في ترتيب البطولة الانقليزية قبل خمس جولات على النهاية.

وقال روني مهاجم يونايتد السابق الذي يدرب ديربي كاونتي حاليا “إنها مهمة هائلة. أعتقد أنه من الجيد أن نرى الآن أنهم قد تعاقدوا مع مدرب يبدو أنهم سيمنحوه بعض الوقت، مما رأيته”.

وأضاف “أثق في أنهم سيمنحوه فرصة إعادة بناء الفريق لأن هذا ما يجب أن يحدث. لكني أعتقد أن الجماهير يجب أن تتحلى بالصبر لأن الأمور لن تتغير بين عشية وضحاها أو بالسرعة التي تريدها”.

ولم يتوج يونايتد بأي لقب منذ فوزه بالدوري الأوروبي في 2017، واخر ألقابه بالبطولة الانقليزية كان بقيادة فيرغيسون موسم 2012-2013.