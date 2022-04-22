هذه حقيقة مثول وزير الشباب والرياضة أمام القضاء بسبب عبير موسي..خبر_عاجل

نفى وزير الشباب والرياضة كمال بن أحمد دقيش ما راج من اخبار حول مثوله امام القضاء من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك”خبر مثولي أمام القضاء لا أساس له من الصحة،

وسيتحمل كل طرف ثبت ضلوعه في اشاعة هذه الأخبار الزائفة مسؤوليته…””

ويذكر ان بعض وسائل الاعلام نشرت خبرا مفاده احالة وزير الشباب والرياضة على الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية شكاية كانت تقدمت بها ضده رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.