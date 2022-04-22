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الاتحاد العام لطلبة تونس يدعو الى وضع حدّ لأزمة إدارة المعهد العالي للعلوم الإنسانيّة ونشر تقرير التّفقّدية العامّة

2022/04/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دعا الاتحاد العام لطلبة تونس إلى وضع حدّ لأزمة إدارة المعهد العالي للعلوم الإنسانيّة ونشر تقرير التّفقّدية العامّة وتمكين الطالبة “رحمة الخشناوي” من حقّها في استكمال دراستها.

وطالب الاتحاد ، في بيان له، منظّمات المجتمع المدني والقوى الوطنيّة إلى مزيد الضّغط على سُلطة الإشراف من أجل التصدّي لكل ما من شأنه تجريم العمل النّقابيّ واستهداف الاتحاد العام لطلبة تونس الّذي راكم عبر أجيال مكاسب لتعزيز الجامعة العموميّة ومقاومة الفساد فيها.

وحمل الاتحاد وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي مسؤوليّة سلامة المعتصمين بالجزء الخاص بالمعهد وخاصّة عضو المكتب التّنفيذي “رحمة الخشناوي” الّتي تخوض إضراب جوع منذ 11 يوم من أجل حقّها في استكمال مسارها الدّراسي ونشر تقارير التّفقّدية العامّة حول ما وصفه بـ ” فساد مدير المعهد” إلى جانب عديد المطالب الأخرى.

ومن جهة أخرى طالب الاتحاد جامعة تونس المنار ومن خلالها وزارة التّعليم العالي إلى ردع محاولات مُدير المعهد العالي للعلوم الإنسانيّة لضرب العمل النّقابيّ وترذيل الحرم الجامعي وتدنيسه حيث عَمَدَ، “في خطوةٍ تنمّ عن عداء وضغينة شخصيّة تُجاه المنظمة، إلى إصدار بيان ونشر تدوينات يُصدر فيها كمًّا من المغالطات وتشويهًا للمنظمة ونضالاتها”، حسب البيان.

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