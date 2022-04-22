سيدي بوزيد: أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي يحتجون

عبر عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي بسيدي بوزيد الغربية، اليوم الجمعة، عن استيائهم من تعطل الدروس لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد قرار الإدارة غلق 06 أقسام بسبب وجود مخاوف من انهيارها.

وأشار المحتجون الى ان هذا القرار المفاجئ جاء في وقت يستعد فيه التلاميذ وخاصة اقسام السادسة لاجتياز الامتحانات وهو ما سيضعف من حظوظهم مقارنة بتلاميذ المدارس الاخرى، وطالبوا بإيجاد حلول بديلة وعاجلة يقع فيها مراعاة مصالح التلاميذ.

ومن جهته، أوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل فتحي صغروني ان قرار غلق 6 أقسام من جملة 14 قسما بالمدرسة وقبل شهرين من نهاية السنة الدراسية “ليس في محله” خاصة وانه كان بالإمكان توفير قاعات متحركة او كراء محل جديد او انتظار إنتهاء السنة الدراسية والانطلاق في الأشغال التي كانت مبرمجة منذ سنة 2019.