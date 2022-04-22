هذا ما قرره القضاء في حق المتهمين بالتجاهر بالافطار..

أوضحت نادية الشواشي محامية المتهمين في قضية الموقوفين الخمسة بتهمة التجاهر بالإفطار في منوبة، ان التهمة التي وُجهة لموكليها هي التجاهر بالفُحش، لا التجاهر بالإفطار.

واضافت الشواشي اليوم الجمعة، ان الاحالة للتجاهر بالفحش قامت بها النيابة العمومية، فيما صدررت بطاقة الايقاف بقرار من محكمة الناحية، قبل ان يتم الحكم بعد سماع الدعوى وفق ما اكدته لشمس اف ام.

وتعود اطوار القضية الى عملية مداهمة قامت ببها الجهات الامنية لاحدى المقاهي في منوبة، ليتم القبض على 5 اشخاص وحجز آلات القهوة ومبلغ من الاموال وجهاز تلفاز، لتتم احالتهم على وكيل الجمهورية بابتدائية منوبة بتهمة التجاهر بالفحش. وقالت المحامية ان قرار عدم سماع الدعوى جاء لعدم توفر شروك التجاهر او ممارسة الفحش، في ما قام به موكلوها.