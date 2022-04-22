قفصة: تسجيل 582 مخالفة اقتصادية خلال الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة في قفصة منذ بداية شهر رمضان وإلى غاية يوم 21 من شهر أفريل الجاري 582 مخالفة اقتصادية إثر القيام ب3753 زيارة تفقّد شملت المحلات المفتوحة للعموم والاسواق ومسالك التوزيع ووسائل نقل البضائع عبر الطرقات، وفق ما ذكره اليوم المدير الجهوي للتجارة بالجهة، منير الجلولي.

وأضاف الجلولي في تصريح لــ(وات) ، أن المحجوزات تمثّلت في 1،3 طن من الخضر والغلال وحوالي 42 طنا من طحين الفارينة و600 لتر من الزيت النباتي و65 طنّا من الأسمنت و11478 قطعة آجر، مشيرا إلى أن المخالفات تعلّقت بعدم إشهار الأسعار والبيع بأسعار غير قانونية والترفيع فيها والاخلال بتراتيب الدعم ومسك وبيع منتوجات مجهولة المصدر.

وأشار الجلولي إلى أن عدد فرق المراقبة الاقتصادية التي تولّت القيام بحملات الرقابة خلال هذه الفترة بلغ عددها 203 فريق موزّعين على كامل معتمديات الولاية وبحصص صباحية ومسائية وليلية.

ولفت المدير الجهوي للتجارة في قفصة أن مصالح الادارة ستركز خلال الأيام القادمة على متابعة ومراقبة الاستعدادات لعيد الفطر خاصة منها الملابس الجاهزة والاحذية والجلد وألعاب الأطفال ومحلات صنع الحلويات والمرطبات والفواكه الجافة.