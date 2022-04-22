وزير الداخلية يطلع على عمل القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

اطلع وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال زيارة عمل إلى القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الجمعة، على المجهودات المبذولة من طرف أعوان وإطارات المؤسسة المذكورة في مجال مكافحة الإرهاب وثمن البحوث و الدراسات التي يقوم بها إطارات ذات تكوين وخبرات مهنية عالية.

و شارك شرف الدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، في جلسة عمل تم خلالها عرض المؤشرات البيانية والإحصائيات المتعلقة بالإرهاب و مشروع قاعدة البيانات الوطنية للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وأهمية استغلال التكنولوجيات الحدية وخاصة الجغرفة الرقمية في مقاومة هذه الظاهرة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قام وزير الدّاخليّة بوضع إكليل من الزّهور وتلاوة فاتحة الكتاب أمام النصب التذكاري بساحة الشّهداء أمام مقر وزارة الداخلية، في إطار إقرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 22 أفريل من كل سنة يوما عربيا للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية