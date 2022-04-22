توننداكس يتراجع بنسبة 4ر0 بالمائة على مدى أسبوع

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات الأسبوع على منحى سلبي، متراجعا بنسبة 4ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 72ر7224، وليسجل ارتفاعا طفيلا منذ بداية السنة بنسبة 5ر2 بالمائة.

وفي ظل غياب تبادل الكتل، ناهزت المبادلات 6ر31 مليون دينار، بمعدل يومي بقيمة 3ر6 مليون دينار، وليتصدر سهم التجاري بنك قائمة الاسهم الاكثرتبادلا خلال الحصة، ليراكم وحده مبادلات بقيمة 7ر10 بالمائة.

وحقق سهم البنك العربي لتونس افضل اداء خلال الحصة ، بعد أن زاد سعره بنسبة 9ر8 بالمائة وليقفل على سعر 320ر2 دينار، وسط حجم تداول بقيمة 249 آلاف دينار.

وصنف سهم تامينات مغربية في خانة الاسهم الاكثر ربحا خلال الحصة، ليتطور بنسبة 4ر5 بالمائة وليقفل على سعر 320ر2 دينار، وسط حجم تداول بقيمة 000ر61 الف دينار.

في المقابل تراجع سهم سرفيكوم 1ر8- بالمائة ولينهي الحصة على سعر 130ر1 دينار، وسط حجم تداول هزيل بقيمة 7 الاف دينار، تبعه سهم الشركة التونسية للبنك الذي تقهقر بدوره بنسبة 2ر7 بالمائة ويقفل على سعر 470ر3 دينار، في ظل تداول بقيمة 701 الف دينار.

وتموقع سهم التجاري بنك ضمن الاسهم الاكثر تداولا، ليستحوذ عل مبادلات بقيمة 7ر10 مليون دينار اي بنسبة 34 بالمائة من المبادلات الجملية للحصة