وزبر الصحة يوصي بالعمل على دعم الإعلام والتحسيس لتطعيم المواطنين بالجرعة الرابعة في أفضل الآجال

أوصى وزير الصحة علي مرابط، الجمعة، خلال الإجتماع الدوري لمتابعة تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي لجائحة كوفيد-19، بالعمل على دعم الإعلام والتحسيس لإسداء الجرعة الرابعة في أفضل الآجال.

وأكد مرابط، وفق بلاغ الوزارة، أهمية مواصلة تعزيز منظومة التلقيح الوطنية ومزيد تنظيم الحملات المتنقلة بالإضافة إلى استهداف الفئات التي لم تستكمل جرعات التلقيح.

كما ناقش الحاضرون مبادرة “كوفاكس” لتحديد الحاجيات من التلاقيح في الفترة القادمة وبرنامج التزود بالتلاقيح المضادة لكورونا.

وخصص الإجتماع لإستعراض تطور الوضع الوبائي ومدى تحسن المؤشرات الوبائية في تونس التي شهدت تقلصا في نسق إنتشار فيروس كورونا بالتوازي مع تراجع نسبة الوفيات في العالم.

ويشار أن تونس انطلقت في تطعيم الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق بالجرعة الرابعة من التلقيح المضاد لكورونا.