المنستير: رفع 350 مخالفة اقتصادية منذ مطلع شهر رمضان

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، بالمنستير خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان، 350 مخالفة اقتصادية أثناء ألفي زيارة ميدانية على مستوى مختلف المعتمديات منها 16 مخالفة اقتصادية مسجلة أمس الخميس، وفق ما أفادت به، اليوم الجمعة، المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، زهرة ثابت، في تصريح لـ”وات”.

وتوزّعت المخالفات الاقتصادية، حسب النوعية، إلى 184 مخالفة اقتصادية في عدم اشهار الأسعار وهو ما يعادل 52 في المائة من جملة المخالفات الاقتصادية، و55 مخالفة اقتصادية في الفوترة أي 16 في المائة من مجموع المخالفات، و45 مخالفة اقتصادية متعلقة بجودة وسلامة المنتوج ما يمثل 13 في المائة من مجموع المخالفات، و32 مخالفة متعلقة بالمترولوجيا أي حوالي 9 في المائة، و18 مخالفة اقتصادية في البيع بأسعار غير قانونية، و7 مخالفات اقتصادية متعلقة باحتكار واخفاء منتوجات، و3 مخالفات متعلقة بالإخلال بتراتيب الدعم.

وتتوزّع المخالفات حسب القطاعات إلى 183 مخالفة في قطاع المواد الغذائية الحرّة والمؤطرة أي ما يمثل نسبة 52 في المائة من مجموع المخالفات الاقتصادية، و64 مخالفة في الخضر والغلال أي 18 في المائة من جملة المخالفات، و42 مخالفة اقتصادية في الدواجن والأسماك واللحوم الحمراء ما يمثل 12 في المائة من مجموع المخالفات، و41 مخالفة اقتصادية في المرطبات ما يعادل 12 في المائة من جملة المخالفات، و12 مخالفة اقتصادية في مواد الاختصاص (التبغ) ما يعادل 3.5 في المائة من جملة المخالفات.

وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية، أوّل أمس الأربعاء، لدى بائع بالتفصيل بقصر هلال، 295 لترا من الزيت النباتي المدعم معبأ في لدائن بلاستيكية حاملة لعلامة تجارية، وبالتعاون مع الفرق الأمنية في محل سكني بقصر هلال 7300 علبة سجائر تونسية من أجل المضاربة والاحتكار.

كما حجزت ذات الفرق لدى مخبزة 2.4 طنا من دقيق الفرينة المدعم من أجل تخزينها خارج مخزن المخبزة، وتقرر إعادة ضخ المحجوز من الفرينة والسجائر في المسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة، حسب ذات المصدر.