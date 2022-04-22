الهايكا:أغلب القنوات الإذاعية والتلفزية لم تلتزم بالحيز الزمني لبث المضمون الإعلامي بين الفواصل الإشهارية

خلصت عملية رصد الاتصال التجاري في القنوات التلفزية والإذاعية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “هايكا” ، إلى أن أغلب القنوات التلفزية والاذاعية المرصودة وخاصة منها التي استاثرت بحيز زمني هام من الومضات الاشهارية خالفت قاعدة الالتزام ببث 15 دقيقة من المضمون الاعلامي (برنامج، سلسلة، مسلسل…) بين الفواصل الاشهارية . وشملت عملية الرصد 5 قنوات تلفزية و4 قنوات إذاعية وهي القناة الوطنية الأولى، قناة تونسنا، قناة التاسعة، قناة الحوار التونسي، قناة قرطاج وإذاعات موزاييك آف آم وابتسامة آف آم (إي اف ام ) و ديوان آف آم والإذاعة الوطنيّة، وذلك خلال الأسبوع الاول من شهر رمضان من 2 إلى 8 أفريل الجاري وقت ذروة المشاهدة في القنوات التلفزية وذروة الاستماع في القنوات الاذاعية. وبينت الهايكا في تقريرها المنشور اليوم الجمعة، حول نتائج عملية الرصد أن قناتي التاسعة والحوار التونسي استأثرتا ب68 فاصل 45 بالمائة من مجموع الومضات الاشهارية المرصودة في 5 قنوات تلفزية خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان. واستاثرت قناة التاسعة كامل ايام الاسبوع الاول من شهر رمضان بمدة زمنية عالية قاربت 45 دقيقة يوميا لبث الومضات الاشهارية وبمجموع زمني قارب 5 ساعات طيلة فترة الرصد التي تمتد من بداية توقيت الافطار الى منتصف الليل علاوة على الحيز الزمني الهام للاشكال الاخرى من الاتصال التجاري كما تجاوزت قناة التاسعة يوميا المدة الزمنية المسموح بها لبث ومضات اشهارية في القنوات التلفزية والاذاعية الخاصة والمقدرة ب14 دقيقة في الساعة حيث بلغ هذا التجاوز احيانا 6 دقائق في الساعة الواحدة وفي المرتبة الثانية نجد قناة الحوار التونسي التي بلغت فيها نسبة الحيز الزمني الاجمالي لبث الومضات الاشهارية 31 فاصل 16 بالمائة أي ما يعادل 3 ساعات و55 دقيقة و57 ثانية طيلة الفترة المرصودة أما بالنسبة للقنوات الإذاعية فقد استاثرت اذاعتا موزاييك اف والديوان اف ام بحوالي 79 بالمائة من مجموع الومضات الاشهارية المرصودة في 4 قنوات اذاعية خلال الاسبوع الاول من رمضان واسأثرت إذاعة موزاييك اف ام لوحدها باكثر من نصف الحجم الاجمالي للومضات الاشهارية الذي وقع بثه مقارنة بالقنوات الاذاعية الاخرى بنسبة 54فاصل 35 بالمائة أي ما يعادل 3 ساعات و41 دقيقة و24 ثانية، حيث تم، بالاضافة الى الومضات الاشهارية التقليدية ، بث شارات الرعاية بصفة متواترة في شكل ومضات اشهارية تتجاوز 7 ثوان تليها في الترتيب اذاعة ديوان اف ام التي بلغت فيها نسبة الحيز الزمني اكثر من 24 بالمائة ثم ابتسامة اف ام ب اكثر م 20 بالمائة في حين لم تتجاوز هذه النسبة في الاذاعة الوطنية 0 فاصل 64 بالمائة.وأوضحت الهايكا أن ضعف الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الاشهارية في بعض القنوات التلفزية والاذاعية لا يعني بالضرورة عدم توفر مضامين إشهارية في هذه القنوات على اعتبار ان منهجية التقرير ارتكزت على احتساب الحيز الزمني المخصص لبث شكل الومضات الاشهارية وشارات الرعاية التي تتجاوز 7 ثوان فقط ولم تشمل بقية الاشكال الاخرى للاتصال التجاري مثل الريبورتاج الاشهاري ووضع المنتج وتقاسم الشاشة والتسوق عبر الشاشة الى جانب خلط المضون الاعلامي والمضمون التجاريوبينت الهايكا أن هذا التقرير يندرج في في إطار رصدها لمدى التزام المؤسسات السمعيّة البصريّة بالضوابط والقواعد الأساسية للإشهار المنصوص عليها في النصوص المنظمة له، وخاصة القرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 والمتعلّق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتّصال السمعي والبصري.وارتكزت منهجيّة الرصد في هذا التقرير أساسا على مراقبة مدى احترام المؤسسات الإعلاميّة أثناء بثّها للومضات الإشهاريّة لجملة من القواعد والمعايير ومن أهمها أن لا تتجاوز مدّة بثّ الومضات الإشهاريّة 14دق في الساعة (خلال شهر رمضان) وأن لا يتجاوز زمن الفاصل الإشهاري الواحد 5 دقائق وان لا تكون مدّة المضامين الإعلامية التّي تتخلّلها فواصل إشهارية أقلّ من 15دق