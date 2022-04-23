نوفلار توسّع شبكتها للموسم الصيفي نحو فرنسا وبلجيكا بأكثر من 80 رحلة أسبوعية

تونس،22 أفريل 2022– تجسيدا لسعيها المتواصل لتطوير خدماتها ومواكبة لما تشهده حركة الطيران والسياحة في العالم من تغيرات، تعلن نوفلار، عن توسيع شبكتها لموسم صيف 2022 نحو كلّ من فرنسا وبلجيكا.

أكثر من 80 رحلة نحو فرنسا وبلجيكا

حيث تؤمن الشركة 76رحلة في الأسبوع نحو 8 مدن فرنسية (باريس ونانت وليل وليون ونيس ومرسيليا وتولوز وستراسبورغ) و5رحلات نحو بلجيكا.

وتعزز هذه الرحلات الجديدة البرنامج المعتاد للشركة نحو فرنسا وبلجيكا بهدف تقديم المزيد من الخيارات والمرونة للمسافرين.

ويكون جدول الرحلات على النحو التالي:

تونس مطار تونس قرطاج مطار المنستير مطار جربة المجموع مطار باريس شارل ديغول 14 رحلة 10 رحلات 12 رحلة 36 مطار نانت الأطلسي 2 رحلات 1 رحلة 3 رحلات 6 مطار ليل 2 رحلات 1 رحلة 2 رحلات 5 مطار ليون سانت اكسوبيري 4 رحلات 2 رحلات 3 رحلات 9 مطار نيس كوت دازور 4 رحلات 3 رحلات 7 مطار مرسيليا بروفانس 4 رحلات 1 رحلة 5 مطار تولوز بلانياك 3 رحلات 1 رحلة 4 مطار ستراسبورغ 3 رحلات 1 رحلة 4

تونس بلجيكا مطار تونس قرطاج مطار جربة المجموع مطار بروكسال 3 رحلات 2 رحلات 5

وتجدر الإشارة إلى أن نوفلار تنظم حاليا رحلات أسبوعية إلى 7 مدن ألمانية انطلاقا من مطاري المنستير وجربة.

واستأنفت الشركة منذ يوم 29 مارس 2022 رحلاتها نحو مطار لندن غاتويك وانطلاقا من ماي القادم تضيف نوفلار لشبكتها كلاّ من مدينتي مانشستر وجينيف.

ويمكن للمسافرين حجز تذاكرهم على موقع الشركة www.nouvelair.com أو عبر تطبيقة الهاتف الجوال أو شبكة Nouvelair أو الاتصال بمركز خدمة الحرفاء على الرقم:(+216)70.020.920 أو إحدى وكالات السفر المعتمدة

شركة نوفلار

تأسست شركة نوفلار سنة 1989، وهي أول شركة طيران خاصة في تونس، وتعد من أهم الشركات الرئيسية لمجمع الأسفار والخدمات التونسية TTS Group.

في تونس، تؤمن نوفلار رحلاتها عبر أربع مطارات وهي تونس، النفيضة، المنستير وجربة.

هذا وقد تحصلت الشركة على جائزة “أفضل خدمة حرفاء لسنتي 2020, 2021 و 2022.