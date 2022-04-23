نابل: تراجع الحالات النشطة من المصابين بفيروس كورونا الى 71 حالة

تراجع عدد الحالات النشطة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في ولاية نابل إلى 77 حالة من بينها 3 حالات إيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وذلك إلى غاية أمس الجمعة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي، في تصريح اليوم السبت لصحفية (وات).

وأضاف المصدر ذاته، أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش بالقطاع العام قدرت20 بالمائة و1 بالمائة بالنسبة لأسرة الأوكسجين في حين أنه لم يتم تسجيل أي حالة إيواء بالمؤسسات الصحية الخاصة بفي لجهة.

وأشار إلى ان مصالح الإدارة الجهوية للصحة في نابل سجلت بتاريخ أمس الجمعة حالة إصابة جديدة بالفيروس وذلك إثر القيام ب34 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية تناهز 3 بالمائة.

وأبرز في هذا السياق، ان مجموع الوفيات المبلغ عنها جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1635 حالة وذلك على إثر تسجيل آخر حالة وفاة بمعتمدية قليبية بتاريخ 6 أفريل الجاري.

ويبلغ بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 72411 حالة في حين بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 70705 حالة.