تفاصيل القبض على شبكة سرقة استهدفت العجلات الاحتياطية للشاحنات الخفيفة بمنوبة



أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة نهاية الاسبوع ، بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من اجل تكوين وفاق بهدف السرقة والاعتداء عى الأملاك الخاصة، وذلك بعد ارتكابهم سلسلة سرقات استهدفت العجلات الاحتياطية للشاحنات الخفيفة بمنوبة وعدد من الولايات المجاورة، وفق ماأفاد به مصدر امني لمكتب وات بمنوبة.

ياتي ذلك بعد الايقاع بهم من قبل فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بمنوبة وفي ظرف وجيز بعد تقديم شكاية من احد المتضررين بمنطقة الدندان.

اذ كشف مقطع فيديو التقطته احدى كاميرات المراقبة الخاصة ، شخصين كانا بصدد سرقة عجلة احتياطية من خلفية شاحنة خفيفة، وتم التعرف عليهما وهما اصيلا دوار هيشر.

وبالتحري مع الموقوفين ، اعترفا بارتكابهما سلسلة سرقات مماثلة وتسليمهما المسروق الى صاحب محل اصلاح عجلات مطاطية في منطقة القباعة بوادي الليل ، تم القبض عليه بدوره للمشاركة في تكوين الوفاق الاجرامي.

كما بينت التحريات قيامهم استعمال سيارات مكتراة يحرصون على تغييرها بشكل دوري للتمويه، فيركنونها في المآوي والفضاءات التي يجدون فيها شاحنات، ليقومون بالسرقة، وكانت اخر عملياتهم الموثقة ايضا خلف مستشفى الاطفال بباب سعدون.

واشار نفس المصدر الى ان عدد المتضررين الذي تقدموا بشكاية لم يتجاوز الاثنين ، في حين ان ضحاياهم كثيرون وفق اعترافاتهم وقد لايكونوا قد تفطنوا للسرقة على اعتبار انها استهدفت العجلة الاحتياطية .