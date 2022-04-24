اهم الأخبار الصادرة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الأحد24 أفريل 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الأحد، بعض الأخبار والمتفرقات من بينها تدوينة للسياسي محمد عبو تعليقا على المرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات وتسليط الضوء على مداخلة مدير عام الصحة عبد الرزاق بوزويتة حول هجرة الأطباء الى الخارج اضافة الى اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على تشريع ينظم محتوى المنصات العملاقة

وقد أورد موقع “راديوماد” تدوينة للناشط السياسي محمد عبو نشرها على صفحته بالفايسبوك تعليقا على المرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات ، حيث أشار الى أنه لم يعدهناك شك لكل من كان مترددا أن قيس سعيد لن يتراجع من تلقاء نفسه على تحطيم البلاد وتبين أنه في حالة لا تسمح له بتقدير المخاطر ولا أمل في غير قيادات الجيش والأمن للتنبيه عليه بالعودة للشرعية تحت طائلة رفض الخضوع لتعليماته .

وفي سياق متصل ،نقل موقع اذاعة “ديوان أف أم ” عن جريدة “الصباح” تصريحا لرئيس لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي جمال الطوير الذي اعتبر فيه أن المرسوم عدد22 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنهى استقلالية الانتخابات والهيئات الدستورية قائلا “أن رئيس الجمهورية رجل نظيف ولكن السياسة لا تدار بهذه الطريقة وفق قوله ” .

وأشار الطويري أنه في صورة ترشح قيس سعيد للانتخابات المقبلة سيصبح الخصم والحكم في الآن ذاته مما يتنافى مع الديمقراطية ،مذكرا أنهتم سابقا الاستئناس برأي سعيد عند النظر في باب الهيئات الدستورية .

وتطرق موقع راديو “اكسبريس أف أم ” الى مداخلة مدير عام الصحة عبد الرزاق بوزويتة حيث أكد فيه أن الأطباء التونسيين الذين يجتازون امتحانات المعادلة في البلدان الأخرى ينجحون من الأوائل ويتم انتدابهم بسرعة وهذا ما يؤكد أن المدرسة التونسية للطب تتميز بمستوى جيد في التعليم على مستوى الاطارات الطبية وشبه الطبية .

وأضاف بوزويتة خلال حضوره في برنامج “خط أحمر ” أن معظم الدول الأوروبية من ايطاليا وألمانيا عبرت عن رغبتها في انتداب أطباء تونسيين ،مشيرا الى أن المواطن التونسي فقد ثقته في المنظومة الصحية العمومية ومنظومة الصحة في تونس موحدة سواء كانت عمومية أوخاصة أوعسكرية .

وأشار المتحدث ، الى أن الأطباء الشبان وغيرهم يرغبون في الهجرة لبحثهم عن الراحة في التجهيزات وفي ظروف العمل ولبحثهم عن رواتب أكبر ،مبرزا أن الاطار الصحي أصبح يتعرض الى العنف في مقرات العمل وهذا ما ساهم في نموفكرة الهجرة لديهم .

ونشر موقع اذاعة “موزاييكأف أم ” أن الاتحاد الأوروبي توصل مع الدول الأعضاء الى اتفاق “تاريخي ” على قانون جديد لمنع المحتوى الالكتروني الضار في أكبر اعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص خلال نحو20 عاما .

واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قوانين جديدة تجبر شركات مثل فيسبوك وتويتر وغوغل على تنظيم المحتوى الالكتروني الضار بشكل أكبر مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وازالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات .

وجاء في موقع “راديوماد ” أن كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أعلنتا عن قرارها بمنع عرض فيلم “دكتور سترينج ” الذي أنتجته شركة “مارفل ” الأمريكية في دور السينما .

وأكدا البلدين أن سبب المنع لاحتوائه على مشاهد تدعم المثلية الجنسية .