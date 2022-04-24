ولاية تونس: صفر وفاة بالكورونا مقابل 17 اصابة جديدة..

أفاد المدير الجهوي للصحة طارق بن ناصر أنه تم خلال ال24 ساعة الأخيرة تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية تونس ليصل العدد الجملي للإصابات منذ ظهور الوباء إلى 82376 حالة.

وأكد طارق بن ناصر اليوم الأحد في تصريح ل(وات ) أن ولاية تونس لم تسجل حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية ليستقر العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء في 2783 حالة وفاة مقابل وجود 4 حالات مقيمة بالمستشفيات والمصحات

الخاصة منها حالة وحيدة بالإنعاش.

ولفت الى أن نسبة التحاليل الايجابية المتعلقة بفيروس كورونا سجلت تراجعا منذ الأسبوع الماضي لتبلغ 5 بالمائة تقريبا بعد أن كانت تتراوح بين 15 و20 بالمائة خلال شهر مارس الماضي.

وبخصوص الإقبال على تلقي الجرعة الرابعة من التلاقيح المضادة لكورونا أكد طارق بن ناصر أن الإقبال شهد تطورا مقارنة بشهر مارس الماضي خاصة بالنسبة للفئة العمرية 60 سنة فما فوق حيث تم خلال الأيام الأخيرة تسجيل إقبال ما

بين 600 و650 يوميا على مراكز التلقيح مقابل ما بين 100 و200 خلال الشهر الماضي.