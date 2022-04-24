وزارة الداخلية: تراجع عدد حوادث المرور خلال الاشهر الاولى من السنة الحالية بنسبة 23 بالمائة

كشفت وزارة الداخلية ان حوادث المرور المسجلة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 19 افريل 2022، تراجعات بنسبة 23 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، ليبلغ عددها 858 حادث مرور.

واكد مدير ادارة شرطة المرور، سامي رشيكو، ان هذه الحوادث، رغم ترجعها فقد خلفت 1122 جريحا و97 قتيلا.

وأضاف في تصريح اعلامي، ان شرطة المرور قد قامت بتنظيم 4920 حملة خلال السنة الجارية اسفرت عن تحرير 30354 محضر عدلي و17783 محضر جبائي (7241 في 2021)، بالاضافة الى تسجيل 160427 مخالفة عادية تعلقت باجتياز السرعة وايقاف اشخاص ووسائل مفتش عنهم.

واشار العميد سامي رشيكو الى توجه ادارة شرطة المرو بصفة تدريجية نحو التخلي عن المخالفة المرفوعة يدويا واعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة والمراهنة على المراقبة الالكترونية لتعميمها على مختلف الوحدات، فضلا عن ارساء رؤية مستقبلية من خلال تكثيف وتامين حملات تحسيسية وتوعوية بالمؤسسات التربوية بولاية تونس وجل الولايات الداخلية، على غرار سوسة وقابس وزغوان.

وبخصوص نشاط ادارة شرطة المرور في الفترة القادمة، قال انه سيتم تامين العشرة الايام الاخيرة من شهر رمضان لما تشهده من اكتظاظ مروري داخل العاصمة خلال الحصة النهارية وارتفاع نسق الحرك في اهم المسالك الحيوية ، بالاضافة الى الاقبال المتزايد على الفضاءات والمحلات التجارية، مضيفا ان الادارة ستؤمّن عطلة عيد الفطر، وذلك باعادة الانتشار المروري حسب ما تقتضيه المهمة.

وفي سياق متصل، سلط الضوء على مساهمة شرطة المرور في المحطات القادمة من تامين الامتحاانات الوطنية والاستعداد لتامين الموسم الصيفي وعودة توافد السياح، علاوة على الاسهام في برنامج العطلة الامنة وما يتطلبه من حسن الانتشار والتغطية وفق طبيعة الفترة الصيفية (الحصة الواحدة)

كما تحدث عن الاستعداد للمحطات الهامة القادمة، وخصوصا القمة الفرنكوفونية بجربة ومواصلة تامين الانشطة الرياضية والثقافية في ما يتعلق بالبطولة الوطنية ومرحلة التتويج والمهرجانات الكبرى، بالاضافة الى العمل اليومي المتمثل في تيسير حركة المرور على مدار اليوم والاشراف على الحملات المرورية الهادفة ومباشرة المعاينات والابحاث في مجال حوادث المرور.