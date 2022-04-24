القصرين : تنفيذ أكثر من 2800 زيارة تفقّد ومراقبة اقتصادية مكّنت من رفع 346 مخالفة

قامت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في القصرين خلال 21 يوما الفارطة من شهر رمضان المعظم ، ب2846 زيارة تفقد ومراقبة للأسواق البلدية والأسواق الأسبوعية ومسالك التوزيع بالجملة والتفصيل بمختلف معتمديات ولاية إلى جانب حملات المراقبة على مستوى الطرقات ما مكّن من رفع 346 مخالفة إقتصادية مسّت بالخصوص قطاع الخضر والغلال عبر رفع 200 مخالفة وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين ، سامية البريكي .

وبينت البريكي في تصريح لــ(وات) أن أهم المخالفات المرفوعة تعلّقت بالترفيع في الأسعار ب138 مخالفة وبعدم الإستظهار بفاتورات الشراء ب95 مخالفة فيما تعلقت بقية المخالفات بالإحتكار وإخفاء بضاعة والإخلال بتراتيب الدعم وسلامة وجودة المنتوجات المعروضة للعموم .

وذكرت بالمناسبة أن النصف الثاني من شهر الصيام تميّز بوفرة كافة المنتوجات الغذائية والإستهلاكية لاسيما التي تمّ فيها تسجيل نقص خلال الأيام الأولى من شهر رمضان مثل الفلفل والطماطم والبطاطا مع تسجيل انخفاض في أسعارهم مع وفرة الإنتاج ، مضيفة أن التزود بالمواد الغذائية الحسّاسة والمدعّمة مثل السميد الغذائي والزيت النباتي المدعّم والفرينة المدعمة عاد تقريبا الى نسقه العادي، وفق قولها

وأوضحت المديرة الجهوية أن التدخّلات الرقابية المذكورة تم تسخير لها 8 فرق رقابية تعمل في الفترة الصباحية والمسائية وذلك في سبيل التصدي لمختلف التجاوزات في القطاعات و البيع خارج مسالك التوزيع ، مبرزة أن حملات المراقبة خلال النصف الثاني من شهر الصيام تستهدف بالأساس محلات بيع المرطّبات والملابس .