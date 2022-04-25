البولونية شفيونتيك تواصل تصدرها للتصنيف العالمي للتنس والتونسية انس جابر تحافظ على مركزها العاشر



واصلت البولونية إيغا شفيونتيك تصدرها التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين بعد فوزها أمس الاحد بلقب بطولة شتوتغارت على حساب البيلاروسية ارينا سابالينكا في حين حافظت التونسية انس جابر على مركزها العاشر.

وشهد التصنيف الجديد للسيدات تغييرا وحيدا في قائمة المراكز العشر الأولى تمثل في تقدم الإسبانية باولا بادوسا إلى المركز الثاني مقابل تراجع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إلى المركز الثالث.

وتتصدر شفيونتيك التصنيف برصيد 7181 نقطة، وتليها بادوسا ثانية برصيد 5045 نقطة، وكرايتشيكوفا ثالثة برصيد 5043 نقطة، وسابالينكا رابعة برصيد 4711 نقطة، واليونانية ماريا ساكاري خامسة برصيد 4651 نقطة، والإستونية أنيت كونتافيت سادسة برصيد 4511 نقطة، والتشيكية كارولينا بليشكوفا سابعة برصيد 4207 نقطة، والأمريكية دانييل كولينز ثامنة برصيد 3151 نقطة، والإسبانية غاربينيي موغوروسا تاسعة برصيد 3070 نقطة، والتونسية أنس جابر عاشرة برصيد 3015 نقطة.