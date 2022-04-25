رايو فايكانو يصعق برشلونة مجددا بهدف غارسيا المبكر

سجل ألفارو غارسيا مهاجم رايو فايكانو هدفا مبكرا ليقود فريقه لفوز مفاجئ 1-صفر على برشلونة بملعب كامب نو يوم الأحد وأصبح بذلك ريال مدريد المتصدر على بعد خطوة من التتويج بلقبه 35 في البطولة الاسبانية لكرة القدم.

وتلقى غارسيا تمريرة طويلة خلف دفاع برشلونة وهز شباك الحارس مارك-أندريه تير شتيغن من أول محاولة على المرمى في الدقيقة السابعة بعد هجمة مرتدة سريعة.

وفشل برشلونة في استغلال العديد من الفرص رغم احتساب الحكم 14 دقيقة في الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

وتجمد رصيده عند 63 نقطة في المركز الثاني متساويا مع إشبيلية الثالث، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي يحتاج إلى نقطة واحدة من خمس مباريات لحصد اللقب.

وتقدم رايو، الذي فاز أيضا 1-صفر ذهابا على برشلونة، إلى المركز 11 برصيد 40 نقطة.

وخسر برشلونة بذلك للمرة الثالثة على التوالي على أرضه في كل المسابقات بعدما تعثر 1-صفر أمام قادش في البطولة المحلية و3-2 أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي ليودع المسابقة القارية.

وسيستضيف برشلونة في المباراة القادمة مايوركا المهدد بالنزول يوم الأحد.