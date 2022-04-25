زكي الرحموني: مرسوم هيئة الإنتخابات خطوة نحو الإستقلالية

قال العضو السابق بهيئة الانتخابات، زكي الرحموني، المرسوم الاخير المتعلق بهيئة الانتخابات ، هو خطوة نحو ضمان استقلاليتها عكس ما يتم الترويج له بانها ستصبح هيئة رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.

واضاف الرحموني في تصريح لشمس اف ام اليوم الاثنين، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد ليست لديه نزعة للهيمنة على الاشخاص ولا على هيئة الانتخابات.

وشدد الرحموني على ان استقلالية الهيئة تعتمد اساسا على شخص رئيسها القادم، معتبرا ان تنصيص المرسوم الاخير على تولي رئيس الدولة تعيين رئيس الهيئة ، يدخل في اطار الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس اليوم.