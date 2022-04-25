الفصيل البحري للديوانة ينقذ 34 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة

تمكنت دورية تابعة للفصيل البحري للديوانة بالمهدية من انقاذ عدد 34 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم 8 نساء كانوا على متن مركب صيد تسربت إليه كميات كبيرة من المياه.

وقد تمت عملية الإنقاذ سباحة وعبر الخافرة الإدارية للديوانة نظرا لغرق المركب بالكامل عند وصول أعوان الفصيل البحري للديوانة.وعلى إثر التحري مع الأشخاص المذكورين أفادوا بأن عدد من كانوا على متن المركب يبلغ 60 شخصا اعتزموا القيام بعملية هجرة غير شرعية في اتجاه أوروبا.

وقد تم إثر الوصول إلى ميناء المهدية، استشارة النيابة العمومية التي أذنت بتسليمهم إلى فرقة الحرس البحري بالمهدية لإتمام بقية الإجراءات القانونية في شأنهم.