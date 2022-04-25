بعد العثور على جثة طفلة في وضعية انتحار: وفاة مسترابة وشكوك حول جريمة قتل..

عثر نهاية الاسبوع بجهة مرناق على جثة طفلة وهي تلميذة تدرس بالتاسعة اساسي في وضعية انتحار وسط ظروف غامضة.

وحسب المعطيات الاولية فان الطفلة عثر عليها والدها مشنوقة عند عودته المنزل بعد الافطار بعد ان خرج لقضاء شؤونه فقام باعلام الوحدات الامنية التي حلت على عين المكان لتنطلق التحريات.

ووفق ما اكده شهود عيان في تصريح لاذاعة اي اف ام فان هناك شكوك حول انتحار الطفلة خاصة وان الاجوار اكدوا تعرضها للعنف يوميا من طرف والدها واحد اشقائها منذ وفاة والدتها السنة الماضية كما ان ساقيها كانت تلامس الارض وهوما يبعث شكوك حول وجود جريمة قتل في انتظار ما ستكشف الابحاث والتحقيقات.