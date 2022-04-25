بورصة تونس تستهل مداولات الإثنين على ارتفاع بنسبة 0،06 بالمائة

استهلت بورصة تونس مداولات، الإثنين، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس”، بنسبة 0،06 بالمائة ليبلغ مستوى 7229،4 نقطة وسط حجم تداول ضعيف في حدود 4،3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم الشركة التونسية للبنك قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 3،8 بالمائة (3،6د)، محققا حجم تداول بقيمة 206 ألف دينار.

كما ارتفع سهم الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3،5 بالمائة (4،070د) محسجلا حجم تداول بقيمة 30 ألف دينار.

وفي المقابل، واصل سهم المغاربية الدولي للاشهار ” ميب” في منحاه التنازلي ليتقهقر بنسبة 6 بالمائة (0،140د)، علما وأن السهم سجل تراجعا بنسبة 30 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

كما تراجع سهم شركة ” سيتي كار” بنسبة 2،8 بالمائة (11،760د)مسجلا حجم تداول بقيمة 41 ألف دينار خلال الحصة

واستأثر سهم بن وفاق الدولي بأكبر حجم تداول بقيمة 2،3 مليون دينار أي ما يعادل 54 بالمائة من حجم التداول الجملي خلال الحصة وبلغ سعر السهم 600ر6د