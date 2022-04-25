وفاة متسابق فرنسي في “رالي تحدى الصحراء ” بسبب ضربة شمس بعد ان تعطلت دراجته

توفي مساء امس الاحد متسابق من فرنسا في “رالي تحدي الصحراء ” بسبب ضربة شمس جراء شدة الحرارة وسط الرمال بعد ان تعطلت دراجته حسب ما افاد به مصدر من المستشفى الجهوي بتطاوين وذلك في المرحلة الثانية من هذا الرالي التي انطلقت من منطقة ماطوس وعادت اليها على طول حوالي 353 كلم عبر الكثبان الرملية حول البرمة .

وقد تم نقل جثة الهالك الى المستشفى الجهوي بتطاوين للقيام بالاجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

يذكر ان “رالي تحدي الصحراء” الذي انطلق يوم 21 افريل الجاري ويتواصل الى غاية 29 منه غاب عن الجهة طيلة عشر سنوات ويضم هذا العام حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لهذه التظاهرة على “فايسبوك” قرابة الف شخص من ثلاثين دولة من بينهم تونس وتتسابق فيه عديد الشاحنات والسيارات والدراجات النارية على ثمانية مراحل وحوالي 2600 كلم من المسالك الوعرة الرملية منها والحجرية في ولايات مدنين وتطاوين وقبلي وتوزر,