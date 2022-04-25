المنستير: حجز 300 وحدة مفرقعات (فوشيك) بفضاء الأيام التجارية والثقافية بقصر هلال

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالاشتراك مع المصالح الأمنية 300 وحدة مفرقعات (فوشيك) بفضاء الأيام التجارية والثقافية بقصر هلال من ولاية المنستير التي انطلقت أوّل أمس السبت، وفق ما أعلنته، اليوم الاثنين، الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصحة دعتا في بلاغ مشترك “إلى عدم الإقبال على اقتناء اللعب التي تشكل خطرا على سلامة الأطفال كالمفرقعات (فوشيك) واللعب القاذفة للكويرات، والخراطيش، والأسهم، والمصوبات الليزرية وغيرها من اللعب التي يمكن أن تتسبب في إصابات جسدية خطيرة”.

وأكدت الوزارتان على ضرورة اجتناب اقتناء المنتجات المعروضة خارج المسالك المنظمة، والتثبت من وجود البيانات الإلزامية على الغلاف الخارجي للعبة المتعلقة خاصة بالفئة العمرية واحتياطات الاستعمال واجتناب المنتجات التي لا تحمل التأشير، حسب ذات البلاغ.

كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالجهة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان وبالاشتراك مع الفرق الأمنية والحرس الوطني والفرقة الجهوية للشرطة البلدية 4.15 طن من الفرينة المدعمة بمخبزة صنف “ج” بسبب الاخلال بتراتيب الدعم، و295 لترا من الزيت النباتي المدعم من أجل المضاربة والاحتكار، و7 آلاف و300 علبة سجائر محلية بسبب المضاربة والاحتكار، وتم ضخ المحجوز في المسالك القانونية.

وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية في الأسبوع الثالث من رمضان مجموع 121 مخالفة اقتصادية تعلقت بالجودة والسلامة، وبغياب إشهار الأسعار، وغياب الفوترة، والمضاربة والاحتكار، والاخلال بتراتيب الدعم، ومسك منتوجات مجهولة المصدر، ومسك منتوجات لا تتوفر فيها شروط السلامة، والترفيع في الأسعار.

وشملت المخالفات قطاعات المواد الغذائية بالجملة والتفصيل، والمخابز المصنفة وغير المصنفة، والخضر والغلال، والمرطبات والحلويات، والملابس الجاهزة والأحذية، ولعب الأطفال والهدايا، والتبغ، والفواكه الجافة، حسب الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير