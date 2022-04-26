قبلي: تنفيذ سلسلة من الحملات الاستثنائية للنظافة بمختلف بلديات معتمدية قبلي الجنوبية

تواصل معتمدية قبلي الجنوبية بالشراكة مع بلديات قبلي وجمنة وبشلي البليدات الجرسين وعدد من الادارات الجهوية على غرار الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، انجاز سلسلة من حملات النظافة الاستثنائية بمختلف احياء هذه البلديات للحد من النقاط السوداء وازالة المصبات العشوائية للفضلات المنزلية وفضلات البناء

واوضح معتمد قبلي الجنوبية منير محاجبة ل”وات” انه تم في اطار تحسين الوضع البيئي وتدعيم نظافة المدن لتوفير مناخ ومحيط سليم للمتساكنين، الشروع انطلاقا من النصف الثاني من شهر افريل الجاري في انجاز سلسلة من حملات النظافة المشتركة بمختلف الاحياء السكنية وبمحيط عدد من المؤسسات التربوية على غرار محيط معهد خير الدين بمنطقة جنعورة بقبلي المدينة

واضاف المصدر ذاته ان هذه الحملات المشتركة ستتواصل الى غاية يوم 6 ماي المقبل وستمكن بلديات قبلي وجمنة وبشلي البليدات الجرسين من انجاز تدخلات هامة للقضاء على بعض النقاط السوداء والحد من تراكم فضلات البناء والفضلات المنزلية والاتربة بالكثير من التجمعات السكنية والتي يصعب على كل بلدية تنظيفها بمفردها خاصة وان هذه الحملات تتوفر على عدد من المعدات الثقيلة التي ساهمت في تسخيرها كل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والادارة الجهوية للتجهيز والاسكان على غرار الالات الماسحة والالات الجارفة والجرارات علاوة على مشاركة عدد هام من العملة والمتطوعين في انجاح هذه الحملات