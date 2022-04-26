من بينهم نساء حوامل وأطفال: ارتفاع عدد الجثث المنتشلة في غرق مراكب هجرة بصفاقس..وهذه التفاصيل..

وجه اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي، نداءً إلى كل المسؤولين من أجل التدخل الفوري والإسراع بدفن المهاجرين الغرقى الذين تم انتشال جثثهم من سواحل الجهة بعد غرق مراكبهم في إطار عمليات هجرة غير نظامية.

وكشف مراد التركي أن حصيلة الجثث المنتشلة عقب غرق 4 مراكب هجرة مؤخرا في صفاقس بلغت 23 جثة من بينهم نساء حوامل ورجال وأطفال.

وبين أنه تم اليوم انتشال جثة امراة في الشهر التاسع وطفلين.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن غرفة الأموات بمستشفى الحبيب بورقيبة تضم حاليا 47 جثة تم انتشالها سابقا إضافة إلى 23 جثة الجديدة.

وفي هذا السياق وجه مراد التركي نداءً لإيجاد حل للجثث المنتشلة عبر التسريع في عمليات الدفن، مشيرا إلى أن 47 جثة مضى عليها شهرين في بيت الأموات دون دفن.

وحذر التركي من مشاكل بيئية وصحية بسبب تأخر الدفن.

وتحدث عن فتح 6 أبحاث تحقيقية من طرف النيابة العمومية في محكمة صفاقس 1 بخصوص غرق 4 مراكب.