قابس : انطلاق فعاليات ليالي سيدي بولبابة

انطلقت الليلة الماضية بمقام الصحابي الجليل سيدي أبي لبابة الانصاري فعاليات “ليالي سيدي بولبابة” التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقابس من 25 الى 27 افريل 2022 .

وقد تميز اليوم الافتتاحي لهذه التظاهرة الثقافية الدينية بتنظيم خرجة سيدي أبي لبابة التي جابت من خلالها مجموعة من الفرق الصوفية الشوارع الرئيسية لمدينة قابس ضمن فقرة قارة كان قد دأب على تنظيمها هذا المهرجان الدولي قبل توقفه عن النشاط بعد الثورة.

كما تم في اليوم الاول من “ليالي سيدي بو لبابة” تنظيم عرض للفداوي أنتجه مركز الفنون الدرامية والركحية بقابس وتم فيه تناول سيرة الصحابي الجليل سيدي أبي لبابة الأنصاري منذ إسلامة الى حين وفاته بمنطقة وادي الغيران بمارث، ثم دفنه بمقامه الحالي بقابس.

وقد تم التركيز في هذا العمل، الذي أخرجه الممثل صالح الجدي وشارك فيه الممثل كريم الحزامي، على الخطأ الذي قام به سيدي بولبابة عند مفاوضته لبني قريضة وعلى توبته وطلب الغفران.

وقد تخلل هذا العمل الذي كتب نصه الشعري الشاعر علي كريد والذي شهد حضورا كبيرا للجمهور، وصلات من المدائح والأذكار لعلوية شاطئ السلام.

وتجدر الإشارة إلى أن تظاهرة ليالي سيدي بولبابة تتضمن سهرتين للمدائح والأذكار والإنشاد الديني ستؤمنها مجموعة من الفرق الصوفية بالجهة.