تسجيل 9 وفيات و661 إصابة جديدة بفيروس خلال أسبوع

بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد المصرح بها خلال الفترة المتراوحة بين 18 و24 أفريل الجاري 9 حالات ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 28.550 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة وفق بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء 9579 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 6.90 بالمائة.

أما فيما يتعلق بعدد الحالات الجديدة الوافدة على المستشفيات العمومية والخاصة جراء الإصابة بالفيروس فقد تم تسجيل 33 حالة وافدة جديدة.

ولم يشر بيان وزارة الصحة إلى العدد الإجمالي للمرضى المقيمين حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.

بالنسبة إلى عدد المتعافين خلال الفترة المتراوحة بين 18 و24 أفريل الجاري، فقد بلغ عددهم 886 معافيا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين منذ ظهور الجائحة الصحية إلى 24 أفريل الجاري 1.026.075 معافيا.