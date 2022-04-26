عاجل: آخر المستجدات بخصوص قضية السفينة الغارقة “اكسيلو”..

قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بقابس، محمد الكراي، إنه يتم حاليا استنطاق طاقم السفينة الغارقة بخليج بقابس “اكسيلو”، (7 افراد)، لدى الفرقة المركزية الثانية بالعوينة، وذلك بعد مدة احتفاظ طالت 48 ساعة.

وأضاف أنه سيتم بعد الاستنطاق اتخاذ إجراءات سواء بالسراح أو إيقاف كل الطاقم أو جزء منه.

وذكّر الكراي في تصريح لـ”الجوهرة أف ام” أنه قد تم توجيه تهم لطاقم السفينة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الإجرام لسفينة عمدا، طبقا لأحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية و78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية.