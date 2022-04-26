“كوناكت”: اقرار الاضراب في كافة قطاعات النقل غير المنتظم..

قرر المجمع المهني لنقل الأشخاص المنضوي تحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة “كونكت” الدخول في إضراب عن العمل يشمل كافة قطاعات النقل غير المنتظم وذلك يوم الخميس 05 ماي 2022.

وأوضحت منظمة الأعراف ” كونكت”، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أن الإضراب الذي تقرر، على إثر عقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجمع المهني لنقل الأشخاص بتاريخ 24 أفريل 2022، يأتي على خلفية “الصعوبات التي، يعاني منها أهل القطاع على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي، التّي بلغت حدودا لم يسبق لها مثيل”.

وأكد المجمع المهني لنقل الأشخاص بكونكت أنه “لم يجد أي تجاوب يذكر من قبل سلطة الإشراف إزاء مطالبه، التي أعلن عنها سابقا في بيان أصدره يوم 19 أفريل 2022″.

وتضمنت المطالب تعديل تسعيرة عداد التاكسي الفردي والسياحي وتسعيرة التاكسي الجماعي والنقل الريفي و”اللواج”.

كما دعا المجمع، سلط الإشراف إلى التدخل العاجل لمراجعة أسعار السيّارات وقطع الغيار بما يتلاءم مع إمكانيات المهنيّين وإعفائهم كليّا من الضرائب حتى يتسنى لأبناء القطاع تطوير الأسطول وتقديم خدمات ذات جودة، حسب نص البيان.

وطالب، أيضا، بالاعفاء الجبائي لأسعار المحروقات عبر تمكين المهنيين من بطاقات تموين.