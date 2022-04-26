توزر: حالة من الاحتقان بالمستشفى الجهوي بتوزر إثروفاة شاب في قسم الاستعجالي

شهد المستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر طيلة الفترة الصباحية (من الثامنة صباحا الى الواحدة بعد الزوال) حالة من الاحتقان في صفوف عائلة وأقارب شاب في العشرينات من عمره وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بقسم الاستعجالي، والذين عمدوا إلى غلق مداخل المستشفى طيلة هذه الفترة.

وبحسب ما أوضحه شقيق المتوفي لـ”وات” فقد تعرض الضحية الى الإهمال، حسب تقديره، بسبب عدم فحصه من قِبل الطبيب إلا بعد التأكد من وفاته حوالي الساعة الثامنة صباحا بينما أُحضر إلى المستشفى منذ الساعة الثالثة فجرا، مؤكدا أن المستشفى يفتقر للمعدات والادوية، ما اضطره الى اقتناء أدوية من الخارج والقيام بتحليل لشقيقه في المستشفى المحلي بنفطة.

واتهم إدارة المستشفى بالتقصير والإهمال الطبي الامر الذي أدى الى وفاة شقيقه، مؤكدا أنه سيتم تتبع المؤسسة الاستشفائية قضائيا في هذا الشأن.

من جهته، أوضح مدير المستشفى الجهوي بتوزر، بصيري النفطي، في تصريح لـ”وات”، أنه تم فتح تحقيق إداري للتأكد من شبهة الاهمال والتقصير، وفي صورة ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ كل المتورطين، مشيرا إلى أنه ليس مطّلعا على تفاصيل الحادثة باعتبار أن مداخل المستشفى كانت مغلقة منذ الصباح ولم يتمكن من الالتحاق بعمله.

وبيّن، بخصوص نقص المعدات والتجهيزات، بأن بعض الآلات معطلة في قسم التحليل الطبي ما يضطر الإطار الطبي وشبه الطبي إلى الاستعانة بخدمات المستشفيات المحلية بنفطة ودقاش.