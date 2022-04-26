بورصة تونس تنهي حصة لثلاثاء على منحى إيجابي



أقفلت بورصة الأوراق المالية بتونس حصة، الثلاثاء، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،09 بالمائة عند مستوى 7236،05 نقطة وسط حجم تداول ضعيف في حدود 3،9 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وتصدّر سهم “سرفيكوم” قائمة الارتفاعات ليزيد بنسبة 4،5 بالمائة وسعر 1،170 دينار “د”، علما وان السهم سجل تطورا بنسبة 19،4 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وواصل سهم شركة ” تالنات” منحاه الإيجابي ليرتفع بنسبة 3،5 بالمائة ويقفل بسعر 8،540 د مسجلا حجم تداول بقيمة 258 ألف دينارفيما حقق سهم الشركة نموا طفيفا منذ بداية سنة 2022 بنحو 1،3 بالمائة .

في المقابل، تقهقر سهم المغاربية الدولية للإشهار “ميب” بنسبة 7 بالمائة وسعر 0،130 د وسط حجم تداول ضعيف في حدود ألف دينار. علما وان السهم تراجعا بنسبة 35 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

كما انخفض سهم شركة “الكيمياء بنسبة 4،5 بالمائة وسعر 34،380 دينار محققا معاملات بقيمة 2000 دينار.

واستأثر سهم بنك وفاق الدولي بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 1 مليون دينار.