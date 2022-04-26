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جيش البحر ينقذ 15 مهاجرا تونسيا غير نظامي

2022/04/26 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، صباح الثلاثاء، من إنقاذ 15 مهاجرا غير نظامي تونسي الجنسية، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني، عشية اليوم.
وأضافت الوزارة أن المعنيين بالأمر كانوا على متن زورق مطاطي معطب على بعد حوالي 7 كلم شمال شرق جزيرة “كاني” مشيرة إلى أنهم أفادوا أن أعمارهم تتراوح بين 20 و31 سنة وأنهم أبحروا من سواحل بنزرت ليلة أمس بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.
وقد تم تسليمهم للحرس الوطني ببنزرت لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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