زغوان: رفع 293 مخالفة اقتصادية خلال 1119 زيارة تفقد منذ بداية شهر رمضان

تمكّنت فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بولاية زغوان، منذ بداية شهر رمضان، من القيام بـ1119 زيارة تفقد، شملت مختلف الفضاءات والمحلات التجارية بالجهة، رفعت خلالها 293 مخالفة اقتصادية من أجل عدم إشهار الأسعار والترفيع فيها، ومسك وخزن منتوجات قصد المضاربة فيها، وأخرى تتعلق بجودة وسلامة المنتوجات المعروضة للبيع، منها 72 مخالفة في المواد الغذائية، و111 في الملابس والأحذية، و41 في قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء.

وذكر المدير الجهوي للتجارة، سفيان زيد، لـ”وات”، أن فرق المراقبة انطلقت منذ 19 أفريل الجاري في القيام بحملات مراقبة ليلية بالاشتراك مع مصالح حفظ الصحة والشرطة البلدية وبدعم أمني، تركزت بالخصوص على محلات صنع المرطبات والحلويات والملابس الجاهزة والأحذية وبيع الألعاب والهدايا بمناسبة عيد الفطر.

ونفذت الفرق خلال هذه الحملات، 115 زيارة تفقد، أسفرت عن تحرير32 مخالفة اقتصادية من أجل الترفيع في الأسعار والربح غير المشروع وعدم سلامة وجودة بعض المنتوجات والمواد.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الحركة التجارية بدت غير نشيطة خلال شهر رمضان من السنة الجاري، حيث لم تشهد أغلب الفضاءات والمحلات التجارية إقبالا من طرف المواطنين إلى حدود اليوم الأربعاء، موضحا أن هذا العزوف يعود، وفق تقديره، إلى تراجع المقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة خاصة، والتي كانت تقف وراء تنشيط الحركية التجارية في مثل هذه المناسبات.