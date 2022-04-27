قبلي: الهبوب المتكرر للرياح الرملية يتسبب في عزل معتمدية رجيم معتوق عن باقي مناطق ولاية قبلي وعن ولاية توزر

اكد معتمد منطقة رجيم معتوق الحدودية منير بن رمضان تسبب الرياح الرملية القوية التي تهب خلال هذه الايام في تكرر عزل المنطقة جراء تكدس الرمال بالطريق الوطنية عدد 20 في اتجاه مركز ولاية قبلي وفي الطريق التي تربط المعتمدية بولاية توزر مرورا بالمطروحة

واوضح بن رمضان في تصريح ل”وات” ان مصالح الادارة الجهوية للتجهيز تقوم حاليا بفك العزلة عن معتمدية رجيم معتوق عبر مسح وازاحة الرمال عن الطريق الوطنية عدد 20، واشار الى ان هذا التدخل يستغرق على الاقل ساعتين لتمكين السيارات من العبور مجددا عبر هذه الطريق لتتوجه اثره الاليات لتنفيذ نفس التدخل على الطريق الغربية التي تربط معتمدية رجيم معتوق بولاية توزر، حيث يستغرق هذا التدخل وقتا اطول نظرا للطابع المنخفض للطريق

وفي ذات السياق، اكد ذات المصدر ان التدخلات لفك العزلة عن معتمدية رجيم معتوق تتم بصفة تكاد تكون يومية خاصة في فصل الربيع نظرا لخصوصية المنطقة التي تشهد خلال هذا الفصل هبوبا متكررا للرياح الرملية القوية المثيرة للاتربة، وهو ما يقتضي في نظره احداث فرع للادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بمعتمدية رجيم معتوق يمكن من تركيز عدد اكبر من الاليات والموارد البشرية لانجاز مختلف التدخلات التي تتطلبها الجهة