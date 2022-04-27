بنزرت: معتمد ماطر الجديد يباشر مهامه على اثر تنصيبه

باشر معتمد ماطر الجديد لطفي البشيني اليوم الاربعاء مهامه على راس المعتمدية، وذلك عقب موكب تنصيب اشرف على فعالياته والي بنزرت سمير عبد اللاوي وحضره المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني والكاتب العام للولاية حمادي بن عمر ورئيس دائرة الشؤون السياسية رضا فتح الله علاوة على المعتمد السابق توفيق نويرة .

وابرز والي الجهة خلال الموكب أهمية دور المعتمد في المشاركة بفاعلية، الى جانب مختلف المكونات المسؤولة الرسمية والمجتمعية، في النهوض بمنطقته وخدمة المواطن والصالح العام، موصيا في ذات السياق بحسن التواصل والحياد والمحافظة على نفس المسافة من الجميع، والاهتمام بمشاغل المواطن وسبل فضها.

ومن ناحيته اعرب معتمد ماطر عن استعداده الكامل للعمل على المساهمة، تحت اشراف السلط الجهوية، في تعزيز جودة الحياة بمعتمدية ماطر وعدم ادخار الجهد الواجب للغرض، وتقديره للشرف الذي ناله بتولي مهام معتمد منطقة هامة بمثل معتمدية ماطر .

يشار الى ان معتمد ماطر الجديد لطفي البشيني، اصيل منطقة عين دراهم، حاصل على شهادة المرحلة الأولى عربية من المعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر وكان يشغل قبل التحاقه بمهامه الجديدة خطة مكلف بالاعلام بديوان وزير التربية، وهو وهو متزوج واب ل03 أطفال.