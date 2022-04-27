سليانة: اللجنة الجهوية للمصادقة على مراكز تجميع الحبوب تؤدي زيارات أولية لكافة مراكز الجهة

أدّت اللّجنة الجهوية للمصادقة على مراكز تجميع الحبوب بولاية سليانة، زيارات أولية لكافة المراكز بالجهة خلال الأسبوع المنقضي، للوقوف على مدى جاهزيتها لتجميع الصابة، وفق ما ذكره رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد طاهر عزوز.

وبيّن عزوز، في تصريح اليوم الإربعاء لـ(وات)، أن الزيارات شملت 29 مركزا موزعة على جل المعتمديات، سيتم إعتماد 28 منها، لافتا إلى أنه تمت مراسلة جميع الشركات المنتصبة بالجهة منذ أواخر مارس المنقضي لحثهم على تهيئة المراكز قبل القيام بهذه الزيارة الأولية.

وأشار، الى أنه تم تعمير الإستمارة الخاصة بالمصادقة على مراكز التجميع، والتي تضم 21 نقطة من بينها نقاط إقصائية، على خلفية لوحة إشهار الوزن، وقاعة حفظ العينات، ومعدات الوقاية، ومسابر الحبوب، وقاسم العينات، مؤكدا على ضرورة توفر معدات التجميع من أغطية وألواح وأكياس ولوالب لإنجاح عمليات التجميع.

وشدد ذات المصدر، على رفع تقارير مفصلة لكل شركة حول الإخلالات لتلافيها قبل الزيارة الثانية المبرمجة في منتصف شهر ماي القادم، وذلك قبل إنطلاق موسم الحصاد، الذي سيحدد فيما بعد إثر عقد جلسة جهوية وقيس نسبتي الرطوبة بالشعير والقمح (على أن تكون أقل من 13 بالمائة).

وبخصوص نسبة تقدم الموسم الفلاحي، لفت المسؤول إلى أنه قد تم الإنطلاق حاليا في عمليات جمع “القرط” و”السيلاج” و”الشعير الأخضر”.