عبد المجيد الزار: ”تم إبعادي من لقاء سعيّد بوفد عن اتحاد عن الفلاحة”..

منظمة الصحة العالمية تحذّر من تراجع عدد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا..

فظيع-كان يبيع الفراولة على قارعة الطريق: وفاة طفل في حادث مرور..

وزارة الصحة: تطعيم 6.366.918 شخصا ضد كورونا الى حدود 25 افريل الجاري

قابس: تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس “كورونا” المستجد

2022/04/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، عن تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس “كورونا” بوذرف، بعد ان تلقت نتيجة 26 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة اصحابها بهذا الفيروس.

وقد بلغ العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” بالجهة منذ بداية الجائحة، 29 ألفا و166 إصابة، منها 29 ألفا و122 حالة تعافي.

في المقابل، تعدّ الجهة حاليا، 44 حالة نشطة لفيروس “كورونا”، تتوزع الى 12 حالة بمارث، و10 حالات بالمطوية، و09 حالات بقابس الجنوبية، و07 حالات بوذرف، و04 حالات بالحامة، وحالتين (02) بمطماطة الجديدة.

ويقيم بالجهة، مصاب واحد بفيروس كورونا بقسم كوفيد 19، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 11 اصابة لكل 100 الف ساكن.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn