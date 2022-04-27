الرابطة المحترفة الاولى (مجموعة التتويج) : عامر شوشان حكما لكلاسيكو الجولة الافتتاحية بين الترجي والنادي الصفاقسي



تم تعيين الحكم عامر شوشان لادارة قمة مقابلات الجولة الافتتاحية لمجموعة التتويج بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي المقررة يوم الجمعة على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة 13 و30دق.

وفي المقابل، سيتولى الحكم وليد الجريدي قيادة مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي المبرمجة يوم الخميس على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 13 و30دق) في حين سيدير الحكم يوسف السرايري لقاء اتحاد بن قردان والنجم الساحلي الذي سيقام يوم الجمعة على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ايضا (س 13 و30دق).

يذكر انه سيتم الاعتماد خلال مقابلات مرحلة التتويج على تقنية حكم الفيديو المساعد “فار”.

في ما يلي البرنامج (كل المباريات الساعة 13 و30دق)

يوم 28 افريل 2022

في ملعب بن جنات المنستير

الاتحاد المنستيري – النادي الافريقي وليد الجريدي

يوم 29 افريل 2022

في ملعب بن جنات المنستير

اتحاد بن قردان – النجم الساحلي يوسف السرايري

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي عامر شوشان