القبض على 5 “عناصر تكفيرية” من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

ألقت فرق الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بكل من سوسة وبنقردان وبنعروس وفوشانة، الثلاثاء، القبض على خمسة “عناصر تكفيرية” من المفتش عنهم واحتفظت بهم، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الأربعاء.

فقد تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على “عنصر تكفيري” مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل “الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي” وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة سنة.

وألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنقردان القبض على “عنصرين تكفيريين” مفتش عنهما لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس1 من أجل “الانتماء الى تنظيم إرهابي” وصادرة في شأنهما أحكام تقضي بسجنهما الأول لمدّة 8 سنوات والثاني لمدة سنتين.

كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس وفوشانة من إلقاء القبض على “عنصرين تكفيريين” مفتش عنهما لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس1 من أجل “الانضمام إلى تنظيم إرهابي” وصادرة في شأنهما أحكام تقضي بسجنهما الأول لمدّة سنة واحدة و6 أشهر والثاني لمدّة سنة واحدة.